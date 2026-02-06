Стало известно об отказе администрации помогать с похоронами замученного педофилом ребенка

78.ru: В Петербурге собирают деньги на похороны замученного педофилом мальчика

В Санкт-Петербурге волонтеры и неравнодушные граждане собирают деньги на похороны замученного педофилом девятилетнего мальчика. Как заявил 78.ru один из добровольцев, администрация и местные органы опеки отказались материально помогать.

Как стало известно изданию, пока удалось набрать 840 тысяч рублей. Еще 40 тысяч добавила бабушка ребенка.

Волонтер рассказал, что местные жители переводили по 500-1000 рублей на организацию похорон. Были и те, кто присылал по 10 тысяч рублей. Со стороны банка подозрений не возникло: зарплатный счет, на который поступает множество входящих переводов, никто не заблокировал.

Мужчина пояснил, что соцзащита звонила и предлагала помощь с организацией похорон и местом, однако активисты отказались, решив все делать самостоятельно, чтобы избежать юридических рисков и лишних претензий из-за уже открытого сбора.

Ни администрация района, ни опека никакой реальной поддержки не оказали, подчеркнул куратор сбора средств.

До этого сообщалось, что ребенок, которого похитил Петр Жилкин, был жив на момент утопления.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая потребовала у властей Петербурга отчет о семье замученного педофилом мальчика.

О пропаже девятилетнего мальчика стало известно 30 января. Перед исчезновением он сел в машину мужчины около гипермаркета на Таллинском шоссе. Вскоре автомобиль был найден, а его владелец задержан. На допросе он сразу сознался в расправе над ребенком.