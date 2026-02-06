Реклама

Стало известно отношение Европы к восстановлению диалога с Россией

Politico: Страны ЕС выступают за возобновление диалога с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amel Emric / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) все чаще выступают за возобновление диалога с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В Брюсселе существует общее понимание того, что "нынешний контекст существенно отличается от 2022 года" и другие столицы "вполне солидарны" с попытками возобновления диалога», — сказано в сообщении.

При этом другой источник издания отметил, что подобные инициативы будут поддержаны Европой, если они будут проходить не за «спиной у Украины».

Ранее появилась информация, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали инициативу по назначению европейского посланника для переговоров с Россией.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Он заявил, что это необходимо для европейских интересов.

