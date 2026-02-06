Филиппо высмеял статью о якобы распространении РФ данных о Макроне и Эпштейне

Французский политик и лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью телеканала BFMTV, в которой Россию обвинили в якобы распространении данных о связях президента Франции Эммануэля Макрона с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Макрон, который 250 раз упоминается в файлах Эпштейна: это русские! Да, да, они [французские власти] официально осмелились [обвинить Россию]», — написал он.

По его словам, эта информация от правительственной структуры «Viginum», созданной для того, чтобы везде видеть русский след и защищать правительство от любых неудобных обсуждений.

Ранее стало известно, что Макрон вел дела с Эпштейном через посредника еще в 2016 году, когда занимал пост министра экономики. Уточняется, что взаимодействие осуществлялось через бизнесмена из ОАЭ, исполнительного директора компании DP World Султана бен Сулайема.