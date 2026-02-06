Реклама

Россия
23:20, 6 февраля 2026Россия

Судьбу Зеленского предсказали

Симоньян: Зеленского ждет пожизненное заключение из-за запрета на смертную казнь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение. Его судьбу предсказала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «60 минут» на «Россия 1».

Симоньян отметила, что Зеленского могла бы ожидать смертная казнь, но в РФ действует мораторий на этот вид наказания.

«Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь, а предусмотрено пожизненное заключение», — добавила она.

По словам журналиста, судьба Украины также предрешена. Варианта два — либо республику разорвут на части, либо она станет сателлитом Европы после неизбежной победы России в спецоперации (СВО).

Симоньян полагает, что НАТО тоже ждет незавидная участь, поскольку вероятность распада альянса в настоящее время выше, чем когда-либо.

