13:12, 6 февраля 2026МирЭксклюзив

Связь призыва США к гражданам покинуть Иран с угрозой боевых действий оценили

Дудаков: Призыв гражданам США покинуть Иран не значит, что скоро начнется война
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Рекомендация гражданам США незамедлительно покинуть Иран не означает, что в скором времени может начаться военная эскалация, считает политолог-амерканист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Подобного рода предостережения появляются периодически в отношении большого количества стран. (…) Есть страны зеленые, желтые и красные. Иран — страна, которая традиционно входит в красный список», — сказал Дудаков.

Не стоит воспринимать рекомендацию гражданам США покинуть Иран как обязательную скорую атаку на республику, отметил политолог.

«Может быть и начнут, но это один из вариантов событий, который лежит на столе у американского президента, а Госдепартамент старается перестраховаться заранее, и рекомендует всем американцам покинуть Иран, потому что в любом случае, если даже не будет войны, учитывая общую нестабильность внутри Ирана, очевидно, что есть риски для иностранных граждан, включая граждан США», — добавил Дудаков.

Однако шансы на то, что с Ираном удастся договориться и избежать эскалации, есть, считает он. Тем более, что риски у большой войны крайне высоки, уточнил эксперт.

Ранее «Виртуальное посольство» США в Иране на своем сайте обратилось к американцам с просьбой срочно покинуть Иран. Кроме того, в «посольстве» отметили, что если такой возможности нет, то американцам необходимо найти безопасное место. Согражданам также рекомендовали сделать запасы еды, воды и медикаментов.

