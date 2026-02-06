Американцев призвали экстренно покинуть Иран

«Виртуальное посольство» США обратилось к американцам с призывом покинуть Иран

«Виртуальное посольство» США в Иране на своем сайте обратилось к американцам с просьбой срочно покинуть Иран. На это обратили внимание журналисты РИА Новости.

«Сейчас же покиньте Иран», — указывается в опубликованном сообщении.

Кроме того, в «посольстве» отметили, что если такой возможности нет, то американцам необходимо найти безопасное место. Согражданам также рекомендовали сделать запасы еды, воды и медикаментов.

Ранее портал Axios писал, что переговоры Ирана и США оказались сорваны. По информации издания, Вашингтон не согласился на требование исламской республики изменить место переговоров на Оман. При этом официальный представитель США заявил, что встречи могут возобновить, если произойдет возвращение к первоначальному формату переговоров.