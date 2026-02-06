Реклама

Трамп отказался ото сна из-за ракет

Трамп пошутил про то, что высматривает ракеты во время перелетов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошутил про то, что во время перелетов на борту Air Force One предпочитает не спать, поскольку внимательно всматривается в небо в поисках ракет. Его слова передает телеканал Fox News.

«Я не сплю в самолетах. Мне не нравится спать в самолетах. Знаете, мне нравится смотреть в окно, высматривать ракеты и врагов», — сказал американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказывал, что во время зарубежных перелетов на президентском борту Air Force One вынужден буквально скрываться от президента Трампа ради того, чтобы поспать.

В ноябре Трамп в ходе встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом объяснял, что не спит, потому что думает об Америке. «Он мало спит, и я тоже мало сплю. Я думаю, что у нас одинаковое расписание, мы думаем о наших странах», — сказал он.

