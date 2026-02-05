Реклама

Трамп расхвалил военную мощь США

Трамп: США продолжают наращивать военные способности до невиданных уровней
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Соединенные Штаты продолжают процесс наращивания своего военного потенциала «до невиданных уровней». С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, обратив на это внимание в соцсети Truth Social.

Американский лидер в своем посте похвастался тем, что во время первого срока ему удалось «полностью восстановить» вооруженные силы (ВС) страны. Говоря об оценке собственных достижений в президентском кресле, Трамп отметил, что также добавил США космические силы, продолжая «восстанавливать американские ВС в невиданных ранее масштабах».

Ранее Дональд Трамп пообещал, что США готовы обеспечить защиту американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане военным путем. По его словам, Вашингтон не будет отказываться от военного присутствия там. До этого американский лидер подчеркивал, что считает великой глупостью передачу Британией острова с базой США Маврикию.

