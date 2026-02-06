Реклама

Трамп удалил видео с семьей Обамы в виде обезьян

Марина Совина
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп удалил видео о фальсификациях на американских выборах 2020 года, который заканчивается изображением экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы и его жены Мишель в виде обезьян. Ролик политик опубликовал в социальной сети Truth Social.

Публикация была доступна в аккаунте американского лидера в течение 12 часов. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что пост был выложен по ошибке.

Ранее президент США призвал арестовать Обаму из-за сфабрикованных против него обвинений в сотрудничестве с Россией. Речь идет о выборах 2016 года, на которых Трамп победил впервые. Тогда Обама предоставил якобы подтверждение того, что Россия вмешивалась в избирательный процесс, чтобы тот одержал победу.

