Бывший СССР
12:40, 6 февраля 2026Бывший СССР

Украина выдвинула новое требование ЕС

Замглавы ОП Жовква: Украине нужно четкое политическое решение о членстве в ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Игорь Жовква

Игорь Жовква. Фото: Aleksandr Gusev / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Украине необходимо четкое политическое решение стран-членов Европейского союза (ЕС) о вступлении Киева в объединение в 2027 году. С таким требованием выступил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Нам необходимо четкое политическое решение относительно членства Украины уже в 2027 году», — сообщил он.

По словам Жовквы, вступление Киева в ЕС является частью гарантий безопасности республики при разрешении украинского конфликта.

Ранее появились данные о том, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает возможность вступления Киева в ЕС в 2027 году.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что вступление в ЕС — внутреннее дело Украины. Он иронично заметил, что вступление Киева в объединение ускорит его распад.

