05:04, 6 февраля 2026

В Британии рассказали об истерике Каллас из-за интервью Зеленского

Меркурис: Интервью Зеленского разозлило Каллас и других европейских дипломатов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michtof / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский мог разозлить главу европейской дипломатии Каю Каллас французскому телеканалу France 2. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинский лидер «наговорил много лишнего» и сделал несколько противоречивых заявлений, в частности, о потерях Киева на поле боя. «Я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести», — сказал эксперт.

Он отметил, что Зеленскому придется противостоять реальности и столкнуться с последствиями своих действий, в результате которых были потеряны или загублены десятки или сотни тысяч жизней.

Зеленский на интервью телеканалу France 2 утверждал, что официально с 2022 года Украина потеряла погибшими 55 тысяч солдат. Он подчеркнул, что в это число не входят бойцы, которые числятся пропавшими без вести.

