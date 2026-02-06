Реклама

В Европе раскритиковали шокирующую идею украинской Рады

Боуз пришел в шок от идеи Верховной Рады Украины снизить возраст брака до 14 лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на руководство Верховной рады Украины. Объектом его недоумения в соцсети Х стала новая инициатива Верховной Рады, согласно которой предлагается снизить возраст брака.

Как уточняется, речь идет об идее, которая содержит в себе на законодательном уровне уменьшение минимального возраста для заключения брака с девушкой — с 16 до 14 лет. Боуз в своей публикации описал авторов данной инициативы как «очень больных и опасных людей».

На этой неделе стало известно, что понижение порога для вступления в брачный союз с девушками на Украине ввести могут, но решение о такой возможности будут приниматься исключительно судом.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявлял, что многие депутаты Верховной Рады хотят сложить мандаты. Он сказал, что монобольшинство продолжает работать, «несмотря на попытки его развалить».

