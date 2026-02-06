В Госдуме прокомментировали покушение на генерала Минобороны России

Депутат Колесник назвал подлым покушение на генерала Минобороны РФ Алексеева

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил украинский след в покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я не следователь, не прокурор, а военный человек. Я по-другому смотрю на это. Стреляли в спину — выстрел в спину считается самым подлым», — заметил Колесник.

По его словам, покушение могло быть организовано окружением президента Украины Владимира Зеленского.

«Поэтому окружение Зеленского должно жить в страхе и постоянно оглядываться. Вот, собственно, и все», — заключил он.

Ранее в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. По данным Следственного комитета (СК) РФ, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся с места преступления. Генерала госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

