В России ответили на предложение Трампа по ядерному договору

Сенатор Карасин: Тема ДСНВ нуждается в проработке России и США
Варвара Кошечкина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тема Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) нуждается в дополнительной проработке России и США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о необходимости разработки нового соглашения.

«Тема ДСНВ в любом случае нуждается в совместной проработке двух сторон. Надо просто дождаться, когда будут контакты между представителями России и США, потому что пока мы видим, что позиция американцев достаточно зигзагообразная», — заметил политик.

Он добавил, что сторонам необходимо уточнить свои позиции, чтобы понять, где именно они находятся на данный момент.

«В любом случае, как сказал наш президент, мы будем подходить к этой теме предельно ответственно», — заключил Карасин.

Ранее Трамп заявил, что России и США нужно выработать новое соглашение по ДСНВ.

До этого в Кремле заявили, что Москва испытывает сожаление из-за истечения срока действия ДСНВ. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона сохранит ответственный, внимательный подход к теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений.

