01:11, 6 февраля 2026

В России предсказали судьбу Евросоюза

Депутат Госдумы Чепа: Евросоюз катится к развалу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) находится под угрозой развала из-за финансирования Украины, а также миграционной политики и роста преступности и безработицы. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в интервью ТАСС.

Он подчеркнул что у организационных европейских структур нет будущего. «Полностью созданы предпосылки для развала, и они к этому катятся. И причем ничего не делают для собственной защиты, для защиты своего народа, людей», — сказал депутат.

По его словам, в случае возникновения финансовых проблем в европейских странах, их власти начнут «откалываться» от поддержки Украины, как это сделали Венгрия, Словакия и Чехия. Если хотя бы одна крупная страна ЕС перестанет участвовать в совместном финансировании, это приведет к краху экономики всей организации, считает Чепа.

Ранее стало известно, что послы стран ЕС на закрытой встрече согласовали детали кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Решение о его выделении было принято в декабре прошлого года, займ стал альтернативой репарационному кредиту, обеспечением для которого должны были выступить заблокированные активы России.

