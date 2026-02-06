Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:17, 6 февраля 2026Россия

В России раскрыли стратегию Зеленского на 2026 год

Константинов: Зеленский будет маневрировать между США, Европой и Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Владимир Зеленский «мутит воду» заявлениями о потере Украиной независимости в случае поражения в конфликте. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет заинтересованности в мире, поскольку после мира его будущее выглядит весьма неопределенным. По этой причине он «делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду». Этот информационный туман способствует затягиванию конфликта, пояснил собеседник агентства.

Константинов также высказался о стратегии Зеленского в 2026 году. Она заключается в том, чтобы «маневрировать между США, Европой и Россией», считает глава крымского парламента. «Сейчас его промежуточная цель — дотянуть до выборов в Конгресс США. Ситуация после выборов может поменять политику в Америке, на что он и надеется», — резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что, в случае если Украина проиграет на поле боя, она утратит независимость, «которую сохраняла до сих пор», и станет частью России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил окончательно похоронить ядерный договор России и США. Что в Вашингтоне предлагают взамен?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    На Украине высмеяли слова Зеленского о давлении на Россию

    Российские военные взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области

    В России раскрыли стратегию Зеленского на 2026 год

    Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

    Знаменитая певица потеряла сознание на сцене и попала на видео

    Случайный прохожий жестоко отомстил бросившему на улицу окурок водителю

    В США объяснили появление 105 танков Германии у границ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok