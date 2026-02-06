Константинов: Зеленский будет маневрировать между США, Европой и Россией

Владимир Зеленский «мутит воду» заявлениями о потере Украиной независимости в случае поражения в конфликте. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет заинтересованности в мире, поскольку после мира его будущее выглядит весьма неопределенным. По этой причине он «делает вбросы с периодичностью в один день, чтобы мутить воду». Этот информационный туман способствует затягиванию конфликта, пояснил собеседник агентства.

Константинов также высказался о стратегии Зеленского в 2026 году. Она заключается в том, чтобы «маневрировать между США, Европой и Россией», считает глава крымского парламента. «Сейчас его промежуточная цель — дотянуть до выборов в Конгресс США. Ситуация после выборов может поменять политику в Америке, на что он и надеется», — резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что, в случае если Украина проиграет на поле боя, она утратит независимость, «которую сохраняла до сих пор», и станет частью России.