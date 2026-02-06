Реклама

15:47, 6 февраля 2026Россия

В России заговорили о применении на СВО бахмутского опыта «Вагнера»

Конструктор Товкач напомнил об опыте ЧВК в Бахмуте из-за проблем со Starlink
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» во время бахмутской операции (бои в Артемовске, украинское название — Бахмут) всегда отправляла за передовыми группами бойца с катушкой проводов, чтобы обеспечить достойную связь всех подразделений. О применении опыта ЧВК в контексте ситуации с проблемами со спутниковыми терминалами Starlink заговорил эксперт конструкторского бюро Сергей Товкач, его слова приводит «Царьград».

Товкач заявил, что в условиях перебоев в работе терминалов, которыми также помимо украинских военных пользовались и российские солдаты, можно было бы вернуться к проводной связи, однако оптоволокно является довольно хрупким. При этом он подчеркнул, что свои задачи оно выполняло.

« У "Вагнера" этот способ использовали, когда Бахмут штурмовали. У них всегда за передовыми группами бежал связист с катушкой. Тогда над этим смеялись, но по факту у "Вагнера" всегда была высокоскоростная связь и координация подразделений», — напомнил конструктор.

О вреде, который нанес российским военным глава Starlink Илон Маск, ранее заявили авторы канала «Два майора». Они сообщили, что отключивший для российских бойцов терминалы Маск обслуживает интересы Вооруженных сил Украины.

