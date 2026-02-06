В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

«Ъ»: Слово «коуч» могут добавить в официальные словари с согласия Минпросвещения

Слово «коуч» могут добавить в официальные словари с согласия Минпросвещения. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская, передает «Коммерсантъ».

Она отметила в разговоре с «Ъ», что одно это слово было заимствовано относительно недавно из английского языка. По мнению Козловской, слову «коуч» уже удалось пройти все этапы ассимиляции.

Как пояснила эксперт, слово обозначает важное для экономической и социальной жизни явление, популярно и имеет множество производных, которые зафиксированы в орфографическом академическом ресурсе «Академос».

Союз профессионалов в сфере развития потенциала человека в прошлом обратился в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой включить слова «коучинг» и «коуч» в официальные словари русского языка. Аналогичные просьбы направили в Минпросвещения, Росстандарт и Институт русского языка им. В. В. Виноградова.

Ранее сообщалось, что словом 2025 года в русскоязычном сегменте интернета стала аббревиатура «нфт».