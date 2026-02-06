Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 6 февраля 2026Россия

В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

«Ъ»: Слово «коуч» могут добавить в официальные словари с согласия Минпросвещения
Майя Назарова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Слово «коуч» могут добавить в официальные словари с согласия Минпросвещения. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская, передает «Коммерсантъ».

Она отметила в разговоре с «Ъ», что одно это слово было заимствовано относительно недавно из английского языка. По мнению Козловской, слову «коуч» уже удалось пройти все этапы ассимиляции.

Как пояснила эксперт, слово обозначает важное для экономической и социальной жизни явление, популярно и имеет множество производных, которые зафиксированы в орфографическом академическом ресурсе «Академос».

Союз профессионалов в сфере развития потенциала человека в прошлом обратился в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой включить слова «коучинг» и «коуч» в официальные словари русского языка. Аналогичные просьбы направили в Минпросвещения, Росстандарт и Институт русского языка им. В. В. Виноградова.

Ранее сообщалось, что словом 2025 года в русскоязычном сегменте интернета стала аббревиатура «нфт».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Раскрыта цель продажи человеческих органов в Петербурге

    Коломойский описал судьбу Зеленского словами «скоро закончится»

    Российский «Форпост-РЭ» впервые покажут в Саудовской Аравии

    Раскрыт подарок Лаврову от главы МИД Швейцарии

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok