20:26, 6 февраля 2026

В российском городе арестовали покупавшего человеческие органы мужчину

В Петербурге арестовали бизнесмена, покупавшего человеческие органы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге арестовали бизнесмена, покупавшего человеческие органы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он обвиняется по статьям 33, 286 («Превышение должностных полномочий») и 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным следствия, Станислав Маслов, являющийся участником общества с ограниченной ответственностью «Анабиоз», занимался незаконной деятельностью по реализации человеческих частей тела для заинтересованных лиц. Он знал, что Андрей Кавецкий занимает должность заведующего патологоанатомического отделения СПб ГБУЗ «Александровской больницы» и уговорил его за взятку предоставлять ему и другим лицам частей тел. Каждая сумма составляла не менее 500 тысяч рублей.

Маслов был задержан и ему предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге.

