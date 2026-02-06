В российской тайге нашелся редчайший деликатес за тысячи долларов

Суд Приморья дал 2,5 года гражданину КНР за незаконный сбор редчайших грибов

В тайге Приморского края нашлись редчайшие грибы, стоимость которых может достигать тысячи долларов — за их незаконный сбор гражданин Китая получил срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре 2025 года 44-летний китаец собрал в лесу грибы рядовка мацутакэ, или «сосновый гриб», — крайне ценный и редкий деликатес, который высоко ценится в азиатской кухне за уникальный пряный аромат корицы и сосновой смолы. Этот крупный гриб с мясистой шляпкой в чешуйках занесен в Красную книгу России и его сбор запрещен. Зная об этом, иностранец все же срезал 341 гриб и опубликовал в интернете объявление о продаже.

На суде мужчина свою вину признал и заявил, что собирал грибы для себя, но, когда их оказалось слишком много, решил продать. На встречу с покупателем пришли сотрудники ФСБ и задержали его.

Уссурийский районный суд признал иностранца виновным в умышленном уничтожении особо ценных грибов и назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что редкий краснокнижный гриб нашли на пастбищах Новоаннинского района в Волгоградской области. «Земляную звездочку» (геаструм) обнаружила россиянка.