14:25, 6 февраля 2026Россия

В Совфеде объяснили мотивы двух стран Евросоюза начать диалог с Россией

Пушков: Эстония и Латвия захотели начать диалог с Россией из-за амбиций
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Таллин

Таллин. Фото: LN team / Shutterstock / Fotodom

Эстония и Латвия захотели начать переговоры с Россией из-за собственных амбиций и желания искусственно нарастить свой вес. Мотивы двух стран Евросоюза объяснил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram.

По мнению сенатора, Эстония и Латвия призвали Евросоюз (ЕС) начать переговоры с Россией не потому, что хотят мира, а потому что ощущают себя выброшенными из переговорного процесса.

«Речь здесь не о подлинных переговорах ради урегулирования кризиса, а о гипертрофированных амбициях двух небольших государств с микроролью в мировых делах, которые выдвинулись в ЕС на заметные позиции в условиях украинского кризиса и хотят искусственно нарастить свой вес, сев за один стол с такой державой, как Россия. Это единственный мотив их "призыва"», — обозначил Пушков, добавив, что в таком ключе переговоры будут бессмысленными.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС.

