08:22, 6 февраля 2026Мир

В США указали на пользу возобновления военных контактов с Россией

FT: Переговоры между военными всегда приносят пользу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Переговоры между военными ведомствами всегда приносят пользу. Такое мнение высказал бывший заместитель помощника министра обороны США по европейской и натовской политике Джим Таунсенд, комментируя новость о возобновлении Вооруженными силами США и России переговоров на высоком уровне после более чем четырехлетнего перерыва, сообщает Financial Times (FT).

По словам бывшего замминистра американского оборонного ведомства, переговоры на высоком уровне между военными ведомствами всегда позитивны. «Они приносят пользу, даже если политики могут обмениваться взаимными обвинениями», — сказал он.

Однако Таунсенд назвал возобновление диалога «противоречивым», поскольку это «возвращает» Россию в «семью наций» благодаря некоторой нормализации ситуации, несмотря на конфликт на Украине.

Ранее Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM) заявило, что Соединенные Штаты и Российская Федерация договорились возобновить диалог на высоком уровне между своими военными ведомствами. В USEUCOM пояснили, что восстановление канала прямой коммуникации «военные — военным» стало возможным благодаря прогрессу на переговорах по Украине.

