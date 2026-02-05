Реклама

США и Россия договорились восстановить диалог на высоком военном уровне

Анжелика Бережная
Фото: Uae Ministry Of Foreign Affairs / Reuters

Соединенные Штаты и Российская Федерация договорились возобновить диалог на высоком уровне между своими военными ведомствами. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM).

«США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились о возобновлении диалога между военными на высоком уровне», — говорится в официальном заявлении командования.

В USEUCOM пояснили, что восстановление канала прямой коммуникации «военные — военным» стало возможным благодаря прогрессу на переговорах по Украине. Этот прогресс был достигнут усилиями спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Канал призван обеспечить устойчивый формат взаимодействия на фоне дальнейшей работы над урегулированием.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

