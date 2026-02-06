Реклама

Из жизни
08:22, 6 февраля 2026Из жизни

В Таиланде туристы перепутали поминки с фестивалем еды

Bangkok Post: Туристы перепутали похороны с фестивалем еды в Таиланде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Туристы в Таиланде случайно попали на поминки местного жителя, приняв их за гастрономический фестиваль. Об этом пишет газета The Bangkok Post.

Несколько туристов вошли в зал, где проводилась поминальная трапеза. Они приняли данное мероприятие за гастрономический фестиваль. Туристы набрали себе еды и приступили к трапезе. Спустя некоторое время, осознав ошибку, они извинились и собрались уйти.

Однако члены семьи умершего настояли на том, чтобы гости не переживали и не покидали мероприятие.. Туристов щедро угостили обедом бесплатно.

Однако позже стало известно, что вторая группа туристов допустила ту же ошибку и попала на поминки вместо гастрофестиваля. Однако люди были встречены тайцами с таким же радушием.

Как отмечает газета, первая история получила широкий отклик в социальных сетях. Поступок назвали ярким примером тайского гостеприимства.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилая женщина пришла в себя через 40 минут после «смерти». Инцидент произошел 5 февраля 2025 года в районе Нангронг провинции Бурирам. Около девяти часов вечера родные обнаружили 85-летнюю Фуу Шрипхадунг дома без признаков жизни.

