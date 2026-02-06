Реклама

Во Франции опровергли новость о срыве визита Макрона на Олимпиаду из-за Вэнса

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Елисейский дворец опроверг сообщения итальянских СМИ об отказе президента Франции Эммануэля Макрона ехать на открытие зимних Олимпийских игр в Италии из-за нежелания находиться рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщает газета Ouest-France.

«Это совершенно неправда», — заявили в администрации французского лидера, комментируя публикацию газеты Repubblica. В ней утверждалось, что визит Макрона под вопросом из-за сложных личных отношений с американским политиком.

В Елисейском дворце сослались на заранее утвержденный график президента, который включает в это время визит короля Бахрейна в Париж.

Ранее Вэнс заявил, что европейские страны должны быть менее сосредоточены на войне. Он призвал Европу больше думать об инвестициях в США.

