20:05, 22 января 2026

Вице-президент США выступил с призывом к Европе

Вице-президент США Вэнс: Европа должна меньше думать о войне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Watson / Reuters

Европейские страны должны быть менее сосредоточены на войне. С таким заявлением выступил вице-президент Джей Ди Вэнс, трансляцию его выступления вела газета The Hill.

«Мы хотим, чтобы Европа была меньше сосредоточена на войне и больше — на инвестициях в США», — ответил политик на вопрос журналиста о конфликте на Украине.

Также Вэнс прокомментировал возможную трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США в ОАЭ. Он подчеркнул, что Вашингтон добился большого прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Вэнс заявил, что переговоры американских представителей с Североатлантическим альянсом по Гренландии идут хорошо.

