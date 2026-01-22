Вице-президент США выступил с призывом к Европе

Вице-президент США Вэнс: Европа должна меньше думать о войне

Европейские страны должны быть менее сосредоточены на войне. С таким заявлением выступил вице-президент Джей Ди Вэнс, трансляцию его выступления вела газета The Hill.

«Мы хотим, чтобы Европа была меньше сосредоточена на войне и больше — на инвестициях в США», — ответил политик на вопрос журналиста о конфликте на Украине.

Также Вэнс прокомментировал возможную трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США в ОАЭ. Он подчеркнул, что Вашингтон добился большого прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Вэнс заявил, что переговоры американских представителей с Североатлантическим альянсом по Гренландии идут хорошо.