Вице-президент США выступил с призывом к Европе

Европейские страны должны быть менее сосредоточены на войне. С таким заявлением выступил вице-президент Джей Ди Вэнс, трансляцию его выступления вела газета The Hill.
«Мы хотим, чтобы Европа была меньше сосредоточена на войне и больше — на инвестициях в США», — ответил политик на вопрос журналиста о конфликте на Украине.
Также Вэнс прокомментировал возможную трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США в ОАЭ. Он подчеркнул, что Вашингтон добился большого прогресса в урегулировании украинского конфликта.
Ранее Вэнс заявил, что переговоры американских представителей с Североатлантическим альянсом по Гренландии идут хорошо.