Военкор оценил переход населенного пункта в Сумской области под российский контроль

Коц: Занятие Поповки создает плацдарм для наступления в Сумской области

Занятие Поповки в Сумской области создает плацдарм для развития наступления. Переход населенного пункта под российский контроль оценил военкор Александр Коц в Telegram.

Поповка перешла под российский контроль 6 февраля.

Занятие села позволило расширить плацдарм, ширина которого уже составляет девять километров, указал журналист. Дальнейшей целью российских войск в Сумской области может стать трасса Р45, соединяющая Сумы и Харьков, добавил он.

Всего за минувшую неделю под российский контроль перешло восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.