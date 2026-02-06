Военкор оценил переход населенного пункта в Сумской области под российский контроль

Занятие Поповки в Сумской области создает плацдарм для развития наступления. Переход населенного пункта под российский контроль оценил военкор Александр Коц в Telegram.
Поповка перешла под российский контроль 6 февраля.
Занятие села позволило расширить плацдарм, ширина которого уже составляет девять километров, указал журналист. Дальнейшей целью российских войск в Сумской области может стать трасса Р45, соединяющая Сумы и Харьков, добавил он.
Всего за минувшую неделю под российский контроль перешло восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.