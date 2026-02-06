Военкор раскрыл цели ночных ударов по Украине

Военкор Поддубный: Ночью ВС России атаковали нефтебазу в Полтавской области

Российские войска в ночь на пятницу, 6 февраля, атаковали нефтебазу около города Гадяч в Полтавской области Украины. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Новые удары по целям на территории, подконтрольной киевскому режиму, нанесли российские войска минувшей ночью. Один из пораженных объектов — нефтебаза в районе города Гадяч Полтавской области», — отметил он.

Журналист добавил, что также взрывы звучали в самой Полтаве. Кроме того, по его словам, были поражены использующиеся для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты топливно-энергетического комплекса в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее 6 февраля в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по Украине. Атаки поразили предприятия военно-промышленного комплекса страны, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.