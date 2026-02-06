Воздушные шары внезапно загорелись в лифте и напугали пассажиров

Daily Mail: Воздушные шары с водородом чуть не подожгли пассажиров лифта в Индии

Воздушные шары с водородом внезапно загорелись в лифте и напугали пассажиров лифта в Индии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в многоквартирном доме. Курьер Раджу Кумар Махато доставлял воздушные шары для дня рождения. Мужчина зашел в лифт со связкой праздничного декора, и через несколько секунд она вспыхнула. Затем пламя перекинулось на кабину лифта.

В результате пострадала студентка Химани Таприя — она получила ожоги живота, шеи и рук. Другие пассажиры отделались легкими травмами, им удалось выбежать из лифта до закрытия дверей. В отношении владельца магазина шаров возбудили уголовное дело о халатности — он не объяснил курьеру технику безопасности.

