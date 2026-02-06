Врач-полярник назвал работающий даже в Арктике способ восполнить недостаток витаминов

Врач Лебедев: В рационе полярников присутствуют грецкие орехи и печень трески

Врач-полярник Андрей Лебедев, работающий на дрейфующей станции в Арктике, назвал способ восполнить дефицит витаминов, который работает даже в условиях крайнего севера. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Лебедева, чаще всего у полярников возникает дефицит витаминов D, C и группы В. Однако восполнить его помогает правильное питание. «В рационе полярников всегда присутствуют грецкие орехи, печень трески, качественные жиры и мясо», — объяснил доктор.

Он добавил, что при необходимости людям также могут назначать прием определенных витаминов. Кроме того, Лебедев уточнил, что полярники могут посетить солярий.

