Бывший СССР
13:51, 6 февраля 2026Бывший СССР

ВС России продвинулись у Славянска

ВС России продвинулись на славянском направлении и закрепились в Красном Лимане
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Вооруженные силы (ВС) России добились успехов на славянском направлении. На данном участке фронта армия РФ наступает широким фронтом.

«Российские штурмовики закрепились на окраинах Красного Лимана», — отметил собеседник канала.

Вместе с тем российские военные расширяют зону контроля вокруг Северска в ДНР.

Ранее стали известны подробности боев под Славянском. Как рассказал военный аналитик полковник в отставке Виталий Киселев, в районе города идет борьба за господство в воздухе.

