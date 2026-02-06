ВС России продвинулись у Славянска

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Вооруженные силы (ВС) России добились успехов на славянском направлении. На данном участке фронта армия РФ наступает широким фронтом.
«Российские штурмовики закрепились на окраинах Красного Лимана», — отметил собеседник канала.
Вместе с тем российские военные расширяют зону контроля вокруг Северска в ДНР.
Ранее стали известны подробности боев под Славянском. Как рассказал военный аналитик полковник в отставке Виталий Киселев, в районе города идет борьба за господство в воздухе.