Задержание звезды российского стендапа Нурлана Сабурова попало на видео

Прилетевший из Дубая в Москву комик Сабуров узнал о запрете на въезд в аэропорту

Задержание звезды российского стендапа Нурлана Сабурова в аэропорту Внуково попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео показано, как комик общается с двумя правоохранителями. Они объяснили ему, что он должен взять свои вещи, и проводили в отдельную комнату.

По данным канала, о запрете на въезд в Россию Сабуров узнал только по прилете в аэропорт Внуково.

Ранее сообщалось, что ночью комик прилетел в Москву из Дубая, где снимался в рекламе автомобильной компании. При прохождении паспортного контроля его отвели в отдельное помещение и выдали документ о запрете на въезд в Россию.

