В московском аэропорту задержан звезда российского стендапа Нурлан Сабуров

В аэропорту Внуково задержали комика-стендапера Нурлана Сабурова

В московском аэропорту Внуково задержан звезда российского стендапа Нурлан Сабуров. Об этом сообщает издание Baza.

По данным канала, Сабурову был запрещен въезд в Россию, он узнал об этом лишь по прилете в Москву.

По информации Telegram-канала Shot, сегодня ночью комик прилетел в Москву из Дубая, где снимался в рекламе автомобильной компании. При прохождении паспортного контроля его отвели в отдельное помещение и выдали документ о запрете на въезд в Россию.

Ранее сообщалось, что юмористу запрещено приезжать в Россию в течение 50 лет из-за нарушения миграционного и налогового законодательства России, а также из-за критики спецоперации на Украине.