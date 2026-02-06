Реклама

11:11, 6 февраля 2026Силовые структуры

В московском аэропорту задержан звезда российского стендапа Нурлан Сабуров

В аэропорту Внуково задержали комика-стендапера Нурлана Сабурова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В московском аэропорту Внуково задержан звезда российского стендапа Нурлан Сабуров. Об этом сообщает издание Baza.

По данным канала, Сабурову был запрещен въезд в Россию, он узнал об этом лишь по прилете в Москву.

По информации Telegram-канала Shot, сегодня ночью комик прилетел в Москву из Дубая, где снимался в рекламе автомобильной компании. При прохождении паспортного контроля его отвели в отдельное помещение и выдали документ о запрете на въезд в Россию.

Ранее сообщалось, что юмористу запрещено приезжать в Россию в течение 50 лет из-за нарушения миграционного и налогового законодательства России, а также из-за критики спецоперации на Украине.

