Бывший СССР
21:25, 6 февраля 2026Бывший СССР

Зеленского уличили в имитации борьбы с коррупцией

Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский имитирует борьбу с коррупцией при помощи подконтрольного ему Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Национальное агентство по предотвращению коррупции подчиняется правительству Украины и на данный момент подконтрольно Зеленскому, которому жизненно важно показать западной аудитории "борьбу с коррупцией" в стране», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, представители украинской власти планируют перенаправить поток жалоб в НАПК, чтобы снизить поступление сообщений в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко назвал число обвиненных в коррупции депутатов Рады.

