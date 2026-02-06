Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:01, 6 февраля 2026Забота о себе

Женщин предупредили об опасности сквирта

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Юлия Яргунина предупредила, что сквирт может представлять опасность для здоровья. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала предпринимателя Александра Грабского.

По словам Яргуниной, хотя сквирт и нельзя назвать полезным, полностью отказываться от него не нужно. Главное — не злоупотреблять этой сексуальной практикой, подчеркнула специалистка.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

«Задействуются мышцы, удерживающие сфинктер уретры, и при частой стимуляции подобным образом могут быть негативные последствия. Кроме того, важно учитывать процесс чистоты рук, обеззараживание, технические моменты, не повредить слизистую и так далее», — пояснила она.

При этом Яргунина отказалась считать сквирт мифом. По ее мнению, такой тип оргазма существует, а женщинам его точно стоит попробовать.

Ранее психиатр Эдуард Холодов предупредил, что антидепрессанты могут негативно повлиять на сексуальную жизнь. Прием этих медикаментов зачастую оборачивается потерей либидо, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В США жестко высказались о «плакавшем» на интервью Зеленском

    Алаудинов раскрыл подробности радиоперехвата изолированной группы ВСУ

    Китай разработал сжигающее Starlink супероружие

    Флаг России вывесили на хоккейном матче на Олимпиаде

    В России предсказали судьбу Евросоюза

    Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске

    Женщин предупредили об опасности сквирта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok