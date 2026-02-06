Реклама

15:24, 6 февраля 2026

Женщина пожертвовала благотворительному магазину человеческий череп

В США неизвестная женщина отдала в благотворительный магазин череп
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Heiko Rebsch / Globallookpress.com

В штате Мичиган, США, сотрудники благотворительного магазина Goodwill нашли среди пожертвований человеческий череп. Об этом пишет People.

Останки в магазин отдала неизвестная женщина. Она пожертвовала много вещей, среди которых оказался череп, завернутый в футболку. Сделав жуткую находку, сотрудники Goodwill вызвали полицию.

Прибывшие полицейские осмотрели череп и не увидели на нем никаких повреждений. Настоящий ли он — покажет экспертиза. Пока полиция разыскивает владелицу черепа, чтобы установить его происхождение.

Ранее сообщалось, что в США рабочие, которые разобрали старый пирс в штате Массачусетс, распилили бетонную плиту и нашли внутри предмет, похожий на человеческие останки. Череп оказался ненастоящим.

