Рабочие разобрали пирс и нашли загадочный череп в бетонной плите

В США рабочие нашли загадочный череп внутри старой бетонной плиты

В США рабочие, которые разобрали старый пирс в штате Массачусетс, распилили бетонную плиту и нашли внутри предмет, похожий на человеческие останки. Об этом пишет New York Post.

Сотрудники строительной компании сделали загадочную находку 20 ноября. Во время разбора одной из бетонных плит они наткнулись на человеческий череп, вмурованный в нее. Рабочие сразу же вызвали полицию, которая забрала кости на экспертизу.

Находка сразу же породила теории, что могла быть связана с бандой Winter Hill, которая орудовала в Массачусетсе в 1970-х годах. Группировку возглавлял Джеймс Балджер. В 2011 году его признали виновным в 11 расправах и приговорили к пожизненному сроку.

Однако через несколько дней полиция объявила, что череп оказался ненастоящим. Тем не менее выяснить, как он оказался внутри бетонной плиты, так и не удалось.

Ранее сообщалось, что житель Канады обнаружил странный череп с одним рогом недалеко от замка Тинтагель в Великобритании. В итоге мужчина променял загадочную находку на пиво в гостинице.