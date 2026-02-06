Реклама

03:01, 6 февраля 2026Забота о себе

Женщина прожила 17 лет в браке без орального секса и оказалась перед сложным выбором

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom  

42-летняя женщина пожаловалась на портале Reddit на то, что ее муж, с которым она прожила в браке 17 лет, отказывает заниматься с ней оральным сексом. Она призналась, что ей хочется попробовать эту практику, поэтому сейчас она не знает, что ей делать.

По словам женщины, муж был ее первым половым партнером. В начале отношений он сразу сообщил, что ему неприятны вкус и запах женских гениталий. Автор согласилась продолжить с ним отношения и жить без орального секса. При этом от подобной практики в свою сторону мужчина не отказывался.

В 2023 году женщина поняла, что ситуация перестала ее устраивать. Она сказала мужу, что больше не будет доставлять ему удовольствие с помощью орального секса, если не увидит ответных действий в свою сторону. Тогда супруг надолго перестал заниматься с ней сексом, а затем обвинил в сексуальном шантаже. Автор поста добавила, что сейчас находится перед сложным выбором и не знает, как ей следует поступить.

В комментариях к посту многие порекомендовали женщине смириться с выбором мужа. «Научитесь жить с этим или двигайтесь дальше. Простой выбор. Это несправедливо по отношению к вам обоим, но так оно и есть», — посоветовал один из пользователей. Другой комментатор добавил, что супруги больше несовместимы в сексуальном плане, и посоветовал женщине развестись.

Ранее пользователи сети рассказали, что, по их мнению, люди зря романтизируют. Большинство мужчин и женщин сошлось во мнении, что многие преувеличивают значимость дорогостоящего свадебного торжества.

