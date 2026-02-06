Реклама

Женщина сорвала с украинского военкома боди-камеру

В Хмельницком женщина сорвала с сотрудника ТЦК боди-камеру
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Хмельницком женщина в ходе конфликта с сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) сорвала с него боди-камеру и выбросила. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в конфликте участвовали несколько женщин. Сотрудник ТЦК пытался найти выброшенную камеру, в то время как участницы конфликта требовали от него показать лицо и спрашивали, за что воюют их мужья.

Ранее в Житомирской области Украины сотрудник ТЦК открыл огонь по местным жителям.

