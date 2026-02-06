Звезда «Моей прекрасной няни» дала комментарий после новостей об ухудшении состояния

Актриса Железняк опровергла плохое самочувствие

Известная российская актриса Олеся Железняк отреагировала на информацию об ухудшении здоровья, о чем ранее сообщили СМИ. Комментарий она дала телеканалу «360.ru».

«Я прекрасно себя чувствую. Все замечательно», — сказала она.

Утром в пятницу, 6 февраля, сообщалось, что к звезде сериалов «Моя прекрасная няня» и «Сваты» приезжала скорая помощь. Утверждалось, что медики оказали артистке экстренную помощь на месте, однако от госпитализации она отказалась.

Как писали СМИ, звезда кино почувствовала сильные боли в груди, что и стало поводом для вызова скорой.