Звезде «Сватов» экстренно вызвали скорую из-за болей

Заслуженной артистке России Олесе Железняк вызвали скорую из-за боли в груди

Актрисе Олесе Железняк, известной по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты», понадобилась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН-ТВ».

По информации источника, заслуженной артистке России стало плохо, она почувствовала сильные боли в груди. Прибывшие на скорой медики оказали артистке помощь на месте. От госпитализации Железняк отказалась, несмотря на советы врачей.

Причины плохого самочувствия и возможный дальнейший план лечения артистки театра «Ленком» не сообщаются.

