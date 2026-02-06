Реклама

Культура
11:11, 6 февраля 2026Культура

Звезде «Сватов» экстренно вызвали скорую из-за болей

Заслуженной артистке России Олесе Железняк вызвали скорую из-за боли в груди
Андрей Шеньшаков

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Актрисе Олесе Железняк, известной по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты», понадобилась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН-ТВ».

По информации источника, заслуженной артистке России стало плохо, она почувствовала сильные боли в груди. Прибывшие на скорой медики оказали артистке помощь на месте. От госпитализации Железняк отказалась, несмотря на советы врачей.

Причины плохого самочувствия и возможный дальнейший план лечения артистки театра «Ленком» не сообщаются.

Ранее актриса Олеся Железняк, известная по роли в культовом сериале «Моя прекрасная няня», рассказала о совместных съемках с Анастасией Заворотнюк.

