00:55, 7 февраля 2026Мир

Американские компании сорвали планирование военных операций Украины

Компании США оштрафуют за срыв военных операций Украины просроченными поставками
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Армия США хочет оштрафовать американские компании Northrop Grumman Corp. и Global Military Products Inc., которые просрочиди поставки артиллерийских боеприпасов, предназначенных Киеву, и тем самым сорвали планирование военных операций Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление армейского командования по контрактам.

К такому решению пришли, следуя рекомендациям из доклада генинспектора Пентагона. Он посоветовал взыскать с оборонных предприятий штрафы в размере порядка 1,1 миллиона долларов за задержку поставок крупнокалиберных снарядов. Уточняется, что отдельные контракты были сорваны на срок до 18 месяцев. Какая доля взысканий придется на каждую компанию, не указано.

Контракты на поставку боеприпасов действуют с 2022 года в рамках инициативы американской администрации по поддержке Киева. В ходе проверок выяснилось, что пять из семи контрактов реализовывались неэффективно и с нарушением сроков.

Кроме того, были выявлены неисполненные заказы армии на сумму 907 миллионов долларов, которые, вероятно, частично отменят.

Ранее сообщалось, что попытка стран Евросоюза договориться о кредите для Украины провалилась. Речь о 90 миллиардах евро, предназначавшихся для финансирования обороны республики.

