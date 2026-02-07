Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 7 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Бывший министр экономики России заступился за одного из самых ненавидимых политиков 1990-х. Почему он считает это время жутким?

Экономист Уринсон назвал Гайдара человеком с уникальным уровнем образования
Дмитрий Окунев
Дмитрий Окунев (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Работу первого российского правительства, ключевую роль в котором играл Егор Гайдар, можно назвать уникальной, заявил доктор экономических наук, бывший вице-премьер и министр экономики России Яков Уринсон на мероприятии, где присутствовал корреспондент «Ленты.ру». По словам экономиста, «после 70 лет советской власти попытаться сделать реальную экономику объектом регулирования — это гигантский труд, проделанный за рекордно короткое время».

Егор Гайдар был одной из ключевых фигур российской политики после распада СССР. Президент Борис Ельцин доверил ему проведение реформ, необходимых для перехода к рыночной экономике, и предоставил полную свободу действий. В марте 2026 года Гайдару исполнилось бы 70 лет. Его деятельность как лидера экономических реформ имеет как положительные, так и резко отрицательные отзывы. Одни россияне считают Гайдара виновником тяжелого положения России в начале 1990-х годов, другие благодарны ему за переход к рынку и уверены, что именно он заложил основу будущего благополучия страны.

Егор Гайдар, 1992 год

Егор Гайдар, 1992 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Яков Уринсон около 20 лет проработал в Главном вычислительном центре Госплана СССР. Он — один из последовательных сторонников рынка.

«Было совершенно очевидно, что надо что-то менять»

Экономические реформы начались в России почти 35 лет назад — в конце 1991 года. Их главным инициатором стал Егор Гайдар, которому помогала группа единомышленников. 2 марта 1992-го начался переход от централизованно управляемой экономики — к рыночной.

Из опыта работы в Госплане мне было совершенно очевидно, что надо что-то менять. Только я не знал, что именно надо, а Егор — знал

Яков Уринсон

Как подчеркивает экс-министр, в момент их знакомства Егор Гайдар поразил его своей образованностью. «Сам я больше в футбол играл, чем учился, — признается Уринсон. — А у Гайдара действительно был совершенно уникальный уровень образования. Он столько всего знал! Когда мы ходили на рыбалку, он, сидя в лодке, начинал рассказывать такие вещи, что это потрясало».

По словам экономиста, Гайдар умел применить свои знания к реальным проблемам, которые были в экономике. «Я ни разу не видел, чтобы Егор растерялся или испугался», — резюмирует Уринсон.

Яков Уринсон (справа) и первый вице-премьер Правительства России Анатолий Чубайс, 1997 год

Яков Уринсон (справа) и первый вице-премьер Правительства России Анатолий Чубайс, 1997 год

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

«Жуткое время было»

В 1992 году Гайдар поручил Уринсону заниматься угольной реформой, что стало для него большим событием. Он объезжал шахты, общался с людьми и понял, что это «совершенно уникальная область».

Я отвечал за угольную промышленность, которая всю жизнь жила на дотациях. Приходил к Егору, говорил: «Слушай, давай деньги!» — «Нету! У нас дефицит бюджета». Представляете, дефицит бюджета — 33 процента. Жуткое, конечно, время было. Как страна выжила?

Яков Уринсон

Угольная реформа заключалась в приватизации отрасли, закрытии убыточных шахт и переходе к рыночным механизмам. В результате к концу 1990-х удалось остановить падение объемов добычи и повысить производительность труда.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

«Китай — это абсолютно другой мир»

Уринсон также оценил значение для СССР косыгинских реформ, которые были проведены во второй половине 1960-х годов по инициативе тогдашнего главы правительства Алексея Косыгина. Экономист не согласен, что добиться ожидаемого результата тогда не получилось.

«В значительной мере они удались, — считает бывший министр, который во время проведения реформ учился в аспирантуре. — Но никакие реформы не могли спасти систему, которая базируется на общественной собственности, на средствах производства вне частной собственности, где у людей нет реальных интересов. Без реальных интересов нет реальной экономики».

Материалы по теме:
«Не хватило профессионализма» Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
«Не хватило профессионализма»Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
8 декабря 2025
«Сделал все, что мог» Черномырдин создал «Газпром», вел переговоры с Басаевым и сутки рулил страной. Каким он вошел в историю?
«Сделал все, что мог»Черномырдин создал «Газпром», вел переговоры с Басаевым и сутки рулил страной. Каким он вошел в историю?
3 ноября 2025
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025

Кроме того, Уринсон не думает, что после косыгинских реформ экономика СССР могла бы пойти «по китайскому варианту». На его взгляд, между двумя странами слишком мало общего. В качестве подтверждения своего мнения экономист вспомнил историю, случившуюся во время его визита в Китай, когда он вышел на прогулку без официального сопровождения.

Отошел не так уж далеко и вижу: по речке плывет труп. Я поднял шум, побежал к человеку, который немного понимал по-русски. Мне объяснили, что новорожденную девочку просто выкинули. Мальчик бы выжил, а девочки были не нужны. Тогда я понял, что это абсолютно другой мир. Поэтому анализ китайской экономики — для меня вещь совершенно недоступная

Яков Уринсон

«Свои ошибки я хорошо понимаю»

Уринсон выпустил мемуары под названием «Все пошло не по Госплану». По словам автора, работая над книгой, он прежде всего пытался понять, что было сделано хорошо, а чего не удалось сделать в 90-е годы прошлого века. Уринсон также анализирует события первой четверти XXI века и старается прогнозировать, какие проблемы отечественной экономики предстоит решать в ближайшем будущем.

«Свои ошибки я хорошо понимаю, — заключает он. — В этой книге я не претендую на абсолютную объективность. Напротив, то, что я написал, — это сугубо мое личное, субъективное мнение. Те события, о которых я писал, я не только наблюдал, но в некоторых из них активно участвовал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемого в покушении на генерала Алексеева поймали в Дубае и отправили в Москву

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Бывший министр экономики России заступился за одного из самых ненавидимых политиков 1990-х. Почему он считает это время жутким?

    Зеленского уличили в занижении потерь ВСУ

    В СИЗО Киева началась эпидемия

    ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе

    Стало известно о пришедшем в сознание генерале Алексееве после покушения

    В Британии заявили о проблемах для Украины из-за покушения на генерала Алексеева

    В МОК рассказали об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok