Культура
00:01, 8 февраля 2026Культура

Ефремов впервые выйдет на сцену театра после освобождения из колонии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский актер Михаил Ефремов выйдет на сцену театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова» впервые после освобождения из колонии. Об этом говорится на сайте театра.

25 и 26 марта актер сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей» Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене стала народная артистка России Анна Михалкова.

«История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади», — рассказали о постановке в театре.

В декабре актер Иван Охлобыстин рассказал о состоянии своего друга, заслуженного артиста России Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения (УДО). По его словам, он занят подготовкой к спектаклю и полон сил.

