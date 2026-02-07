Ефремов впервые выйдет на сцену театра после освобождения из колонии

Российский актер Михаил Ефремов выйдет на сцену театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова» впервые после освобождения из колонии. Об этом говорится на сайте театра.
25 и 26 марта актер сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей» Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене стала народная артистка России Анна Михалкова.
«История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади», — рассказали о постановке в театре.
В декабре актер Иван Охлобыстин рассказал о состоянии своего друга, заслуженного артиста России Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения (УДО). По его словам, он занят подготовкой к спектаклю и полон сил.