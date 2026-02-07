Посол России Гончар: Многие европейские страны сделали выбор в пользу диктата

Многие страны Европейского союза отказались от дипломатии как инструмента поиска компромиссов, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, суть дипломатии заключается в способности слушать и слышать партнера. Гончар отметил, что вместо этого европейские государства сделали выбор в пользу диктата, менторства и санкционного давления.

«Во многих европейских столицах сделали выбор в пользу диктата и менторства, размахивания "санкционной дубиной", огульной политизации международной повестки и украинизации любого досье», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Евросоюз представит 20-й пакет санкций против России.