Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 7 февраля 2026Мир

Российский посол заявил о выборе диктата европейскими странами

Посол России Гончар: Многие европейские страны сделали выбор в пользу диктата
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Многие страны Европейского союза отказались от дипломатии как инструмента поиска компромиссов, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, суть дипломатии заключается в способности слушать и слышать партнера. Гончар отметил, что вместо этого европейские государства сделали выбор в пользу диктата, менторства и санкционного давления.

«Во многих европейских столицах сделали выбор в пользу диктата и менторства, размахивания "санкционной дубиной", огульной политизации международной повестки и украинизации любого досье», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Евросоюз представит 20-й пакет санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по российскому региону

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Ефремов впервые выйдет на сцену театра после освобождения из колонии

    Силовики сорвали вечеринку сатанистов в московском клубе

    Призывавший к минуте молчания по погибшим бойцам ВСУ блогер покинул Украину

    Российский посол заявил о выборе диктата европейскими странами

    Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии

    Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочих

    Фанаты в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok