Европе предсказали раскол

Евросоюзу предсказали раскол из-за планов по запрету российской стали

Евросоюз может ждать раскол из-за планов Европарламента по запрету поставок российской стали. Такое предсказание опубликовало издание Politico.

«Призывы к запрету российской стали создают почву для противостояния парламента со столицами стран ЕС, продолжающих импортировать некоторые виды продукции и угрожающих наложить вето на инициативу депутатского корпуса. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности», — пишет издание.

Журналисты отмечают, что дискуссии происходят на фоне скорого окончания мер, защищающих европейских производителей стали от ценовой конкуренции со стороны Китая и других азиатских стран, вызванной избыточными производственными мощностями. По правилам Всемирной торговой организации, они истекают в июне и не могут быть продлены.

«Санкции в отношении российского экспорта заблокировали поступление большей части стальной продукции в ЕС, особенно самых основных видов. Тем не менее полуфабрикаты по-прежнему разрешены к ввозу в блок», — напомнило издание.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. Он затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.