12:38, 7 февраля 2026

Фон дер Ляйен посоветовали надеть шлем в связи с санкциями против России

Аналитик Кошкович: Новые санкции против России сравнимы с ударом об стену
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый пакет санкций против России сравним с ударом об стену, в связи с чем председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует надеть шлем. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Аналитик высмеял намерение Евросоюза (ЕС) ввести 20-й по счету пакет антироссийских санкций, назвав это решение «просто прелестью».

«Пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену», — отметил Кошкович.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в 20-й пакет санкций, главным элементом которого собираются сделать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, войдут также ограничения против 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

