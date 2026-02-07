Лишившегося пальцев в Подмосковье подростка обвиняли в использовании пиротехники

Пострадавшего от взрыва в Люберцах подростка давно обвиняли в бросании петард

Жители ЖК в подмосковных Люберцах давно обвиняли подростка, пострадавшего от взрыва, в использовании пиротехники. Об этом пишет Baza.

Жильцы дома на улице военкора Владлена Татарского, где произошел инцидент, признались, что юноша, который лишился пальцев, им хорошо знаком. По их словам, он регулярно бросал петарды под ноги прохожим.

Соседи пытались поставить в известность родителей подростка, но те не реагировали. Кроме того, по данным источника, у юноши были проблемы со здоровьем — на улице у него неоднократно случался эпилептический припадок.

Собеседники издания также рассказали, что в этот раз подросток снова развлекался с петардами. Одну из них он предварительно положил в коробку, которая взорвалась у него в руках. Пострадавший дожидался скорую помощь в подъезде и залил кровью пол.

Информация о том, что подростку в Подмосковье оторвало пальцы в результате взрыва коробки, появилась в субботу, 7 февраля. Сообщалось, что молодой человек взял в руки предмет, чтобы его выкинуть.

