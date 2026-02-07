Макрона назвали «самым ненавистным лидером» в мире

Филиппо назвал Макрона самым ненавистным лидером в мире из-за низкого рейтинга

Президент Франции Эммануль Макрон не может озвучивать какие-либо инициативы, поскольку является самым ненавистным лидером в мире. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети X председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо, имея в виду низкий рейтинг главы государства.

«Когда ваш рейтинг популярности составляет 11 процентов и вы — самый ненавистный глава государства в мире, вы больше не должны выдвигать никакие инициативы. У вас просто нет на это права», — сказал Филиппо.

Таким образом политик прокомментировал предложение Макрона на экспертном уровне обсудить влияние видеоигр на физическое и психологическое здоровья подрастающего поколения. Он также назвал последние инициативы своего оппонента «безумием, направленным на подавление свободы».

О том, что рейтинг доверия Макрону снизился до 11 процентов, стало известно в октябре 2025 года. До этого он стал первым в истории главой французского государства, не вошедшим в топ-50 самых популярных политиков страны.