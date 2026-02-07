МЧС объявило о жестком усилении борьбы с коррупцией внутри ведомства

Куренков: МЧС усилило внутреннюю борьбу с коррупцией внутри ведомства

Участившиеся аресты сотрудников МЧС по делам о коррупции стали результатом усиления внутренней работы министерства по выявлению противоправной деятельности. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в комментарии ТАСС.

По его словам, борьба с коррупцией является принципиальной позицией руководства ведомства, поскольку такие нарушения напрямую влияют на эффективность работы и приводят к хищению значительных бюджетных средств. Министр подчеркнул, что эта работа будет не только продолжена, но и усилена.

Куренков отметил, что ключевая задача — не ограничиваться отдельными эпизодами, а выявлять всю цепочку коррупционных связей, включая схемы хищения средств и причастных к ним лиц. В связи с этим МЧС проводит системную проверку сотрудников, в том числе тех, кто ранее работал в ведомстве.

По словам главы министерства, курс на жесткое противодействие коррупции будет сохранен и в дальнейшем.

Ранее замглавы департамента МЧС Арабидзе арестовали за мошенничество и крупную взятку.